Севастопольские школы научат отражать вооруженное нападение

Готовность школ Севастополя к новому учебному году обсудили в ходе последнего аппаратного совещания в правительстве города.

И.о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос доложил о том, что все 160 обследованных учебных заведений города готовы принимать школьников. В школах и лицеях успели завершить запланированный ремонт, прошла проверка на противопожарную и антитеррористическую безопасность, в ближайшие дни пройдут испытания систем электроснабжения.

Уже завтра пройдет самая актуальная на сегодня проверка на алгоритм действий при обнаружении взрывного устройства. Учения эти будут всероссийскими и пройдут впервые.

«Учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект и обнаружении после нейтрализации нарушителя размещенного в здании или на территории объекта взрывного устройства. Задействован весь силовой блок, МВД, МЧС, Росгвардия, коллеги из ФСБ», — сообщил рассказал Кривонос.

В одной из школ города соберутся все заместители директоров школ по безопасности для отработки необходимых навыков. А в сентябре аналогичные учения пройдут во всех учреждениях образования Севастополя.

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Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/Telegram