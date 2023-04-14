В Севастополе пройдет открытый турнир по регби «Черноморский овал»

В субботу, 15 апреля, на стадионе им. 200-летия Севастополя пройдет межрегиональный турнир по регби «Черноморский овал» среди девочек и мальчиков до 13 лет.

В соревнованиях примут участие команды из Севастополя, Ялты и Ростова-на-Дону.

«Ребята будут соревноваться в формате 8 на 8, но по правилам полноценного, а не бесконтактного регби. Это школьники, которые уже углубленно изучают правила, тактику, различные элементы классического регби и планируют развивать именно в этом виде спорта», — рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Открытие соревнований пройдет в 12:00.

Напомним, в Севастополе прошли Чемпионат и Первенство города по регби-7.