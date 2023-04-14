По крымским школам прошла волна «минирования»

Сегодня утром в ряд школ Крыма поступили сообщения о минировании учебных заведений. Подобные инциденты были зарегистрированы Керчи, Ленинском и Черноморском районах.

Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, данные сообщения поступили в учебные учреждения по экстренной линии 112 в 8:10 утра.

«Отрабатываются алгоритмы безопасности. С практически стопроцентной вероятностью это — очередная провокация украинских спецслужб», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ольга Сурикова