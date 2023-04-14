Американские СМИ сообщают, что Китай согласился тайно поставлять оружие России

Китай в феврале этого года одобрил поставку оружия России, пишет The Washington Post.

Эти данные газета получила из слитых 21-летним офицером ВВС США документов. Американские журналисты сообщают, что Китай планировал замаскировать летальное оружие под гражданские предметы.

Тем не менее, американские официальные лица не подтверждают поставку Китаем каких-либо вооружений.

Напомним, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что запад должен передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам и инфраструктуре в Крыму.