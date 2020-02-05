В Севастополе пройдет «Месяц легочного здоровья»

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер приглашает горожан на «месяц лёгочного здоровья». С 2 по 31 марта севастопольцы бесплатно смогут пройти такие обследования:

· флюорография (в будние дни с 9.00 до 17.00);

· консультация фтизиатра (в будние дни с 9.00-18.00);

· диаскинтест детям (по понедельникам, вторникам, пятницам с 9.00 – до 13.00);

· экспресс тестирование на ВИЧ (будние дни с 9.00- 13.00);

· консультация пульмонолога, спирография (по расписанию).

С собой необходимо взять только документы, удостоверяющие личность. Тубдиспансер расположен на Фиолентовском шоссе, 17. За подробной информацией обращайтесь по телефонам регистратуры +7(8692) 23-42-72, +7(978)723-57-10 и в единый контакт-центр здравоохранения: 8 (800) 5-800-800, без выходных с 8:00 до 17:00

В 2019 году туберкулезом в Севастополе заболело 159 человек. Это на 7,7 % ниже, чем в 2018-м. Общее количество человек, находящихся на стационарном лечении в диспансере в 2019 году, составило 414 человек, в 2018 — было 511. На учёте с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (это тяжёлая форма) сейчас состоит 139 человек, что на 23% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя