В Севастопольской торгово-промышленной палате прошел семинар по операциям с недвижимостью

04 февраля Союз «Севастопольская торгово-промышленная палата» организовала и провела семинар на тему «Операции с недвижимостью. Новое в законодательстве при оформлении сделок регистрации права и налогообложении».

Руководители профильных отделов государственного Управления регистрации права и кадастра, Управления федеральной налоговой службы по городу Севастополь, а также Президент нотариальной палаты города Севастополь выступили перед брокерами риэлторских компаний, представителями городских фирм-застройщиков.

Собравшиеся обсудили нововведения в законодательстве и взаимодействия регистрационной, налоговой службы, нотариата с собственниками недвижимости и риэлторами.

Эксперты и слушатели обсудили спорные моменты и пути их решений — уточнение кадастровой стоимости недвижимости, сложности при регистрации права, отказ в совершении нотариальных действий.

По материалам пресс-службы Севастопольской торгово-промышленной палаты (и фото)