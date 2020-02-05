Студентки СевГУ вышли в финал олимпиады «Я — профессионал»

За победу во всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал» в номинации
дошкольного образования борются студентки Гуманитарно-педагогического института СевГУ.
Финал пройдет в марте на базе Мининского государственного университета — главной площадки
педагогических номинаций конкурса.
В этом году СевГУ стал соорганизатором заключительного этапа олимпиады.
Кафедра «Дошкольное, начальное, специальное образование» ГПИ СевГУ участвует в конкурсе
не впервые, и студенты ГПИ уже выходили в заключительный этап, но победителями не стали.
Из 30 участников отборочного тура в финал вышли только две студентки института. Победители олимпиады имеют большие льготы при поступлении в магистратуру.
Подготовительный этап конкурса проходил в виде онлайн-тестирования и решения специальных
образовательные ситуаций — кейсов.
На заключительном этапе конкурсанты должны разработать и представить конспект
развивающего занятия для детей дошкольного возраста компетентному жюри, в котором —
представители кафедры и внешние эксперты — потенциальные работодатели.
По материалам Управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ (и фото)