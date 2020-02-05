Студентки СевГУ вышли в финал олимпиады «Я — профессионал»

За победу во всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал» в номинации

дошкольного образования борются студентки Гуманитарно-педагогического института СевГУ.

Финал пройдет в марте на базе Мининского государственного университета — главной площадки

педагогических номинаций конкурса.

В этом году СевГУ стал соорганизатором заключительного этапа олимпиады.

Кафедра «Дошкольное, начальное, специальное образование» ГПИ СевГУ участвует в конкурсе

не впервые, и студенты ГПИ уже выходили в заключительный этап, но победителями не стали.

Из 30 участников отборочного тура в финал вышли только две студентки института. Победители олимпиады имеют большие льготы при поступлении в магистратуру.

Подготовительный этап конкурса проходил в виде онлайн-тестирования и решения специальных

образовательные ситуаций — кейсов.

На заключительном этапе конкурсанты должны разработать и представить конспект

развивающего занятия для детей дошкольного возраста компетентному жюри, в котором —

представители кафедры и внешние эксперты — потенциальные работодатели.

По материалам Управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ (и фото)