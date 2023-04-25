На Корабельной стороне построили временный мост

В Севастополе на время капитального ремонта путепровода на Госпитальном спуске построен временный путепровод. Сейчас ведутся работы по демонтажу старого объекта, после этого обустроят новый, рассказали в пресс-службе правительства города.

«Строительно-монтажные работы идут активно. Уже выполнено устройство временного путепровода, этим обеспечено бесперебойное движение транспорта, а для обеспечения безопасности пешеходов устроен временный тротуар. Работы ведутся в соответствии с графиком, по плану завершим до конца года», — сообщил замдиректора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

В 2023 году в Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнят ремонт четырех мостов и капитальный ремонт путепровода общей протяженностью 180 погонных метров.

Ольга Сурикова