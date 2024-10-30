В Севастополе пройдет фестиваль стендовых моделей и миниатюр

В Севастополе с 1 по 5 ноября пройдет интересное мероприятие — IV Всероссийский фестиваль стендовых моделей и миниатюр «Севастопольский бастион», куда приедут мастера из разных уголков России.

Ожидается приезд гостей из Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году фестиваль собрал более 2,5 тысяч человек и в этом году георгафия расширится.

Организатор фестиваля Андрей Макарчук отметил, что многие участники, вдохновившись работами мастеров, начинают создавать собственные модели, что подтверждает интерес к событию.

В программе фестиваля — выставка-конкурс моделей по номинациям флот, авиация и техника в трех возрастных категориях, а также мастер-классы для начинающих и профессионалов. Участники смогут познакомиться с уникальным конструктором «Кубер» и попробовать собрать свою первую модель, пишет «Севастопольская газета».

Цель фестиваля — популяризация стендового моделизма как вида творчества, где моделисты изучают историю и детали техники.

Фестиваль пройдет с 1 по 5 ноября в Доме офицеров Черноморского флота по адресу: ул. Ленина, 9.

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Кристина Ветер