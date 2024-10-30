Готовьтесь! Россиянам сказали, на какие товары и продукты взлетят цены в 2025 году

В 2025 году россиян ждет очередное повышение цен на ряд продуктов, товаров и услуг. Известно уже, на какие именно товары ожидается повышение и на сколько.

По словам вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера, цены на продукты в России могут вырасти на 8-20% . Причина — высокая инфляция, повышение ключевой ставки и увеличение производственных и транспортных расходов.

В частности, молоко может подорожать на 15%, а фрукты и овощи — на 20%.

Средняя цена молока может достичь 90 рублей за литр, что на 10-15% выше текущих значений.

Говядина может стоить 700-800 рублей за килограмм (рост на 12%), а свинина — 500-600 рублей (рост на 10%). Если будет дефицит импорта, цены на помидоры поднимутся до 150 рублей за килограмм, а картофеля — 40 рублей.

Аналитики ожидают роста цен не только на продовольственные товары, но и на одежду и обувь из-за ухудшения экономической ситуации и ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка. Это может привести к тому, что бюджетные товары перейдут в средний ценовой сегмент, а цены на импортные товары также увеличатся.

В 2025 году ожидается новая индексация тарифов на ЖКХ, что увеличит долю расходов на коммунальные услуги в бюджетах россиян на 10-12%.

Ожидается индексация тарифов и на проезд в общественном транспорте.

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Кристина Ветер