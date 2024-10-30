В Севастополе проводили в последний путь еще двух воинов

В Севастополе проводили в последний путь двух воинов: старшего прапорщика Андрея Россоху и гвардии рядового Андрея Романюка.

Андрей Россоха родился в Донбассе, окончил машиностроительный колледж и служил в Погранслужбе в Крыму. После демобилизации работал в отряде ВОХР, а в 2024 году заключил контракт с ВС РФ, чтобы защищать Донбасс. Он геройски погиб в бою, освобождая территорию Донецкой народной республики.

Андрей Романюк родился в Кустанайской области, затем переехал в Крым и жил в Севастополе. Работал таксистом и был активным участником Русской весны. С начала СВО он стремился стать защитником своей страны, заключил контракт с ВС РФ и также погиб, освобождая Донецкую народную республику.

Каждый уход из жизни участников СВО — это значительная потеря. Они оставляют после себя не только воспоминания, но и частичку себя в сердцах тех, кто оставался с ними. Их подвиги навсегда останутся в нашей памяти.

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Кристина Ветер