Мужчина украл телефон у сотрудницы АЗС

41-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию и сообщила, что у неё похитили мобильный телефон стоимостью 20000 рублей.

Правоохранители задержали злоумышленника — 40-летнего местного жителя.

Инцидент произошёл ночью на автозаправочной станции, где работает заявительница. Женщина оставила на прилавке мобильный телефон без присмотра и этим воспользовался один из посетителей. Мужчина тайком похитил чужой смартфон и затем скрылся на автомобиле. Распорядиться украденным имуществом злоумышленник не успел – полицейские задержали его, изъяли мобильный телефон и вернули владелице. Вину мужчины подтверждают записи с камер наблюдения.

Подозреваемому по статье «Кража» грозит до пяти лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: crimyakutia.ru