В Севастополе пройдет фестиваль интерактивных исторических реконструкций «Мы гордимся!»

Севастополь станет одним из пяти городов, где пройдет фестиваль интерактивных исторических реконструкций «Мы гордимся!».

В Севастополе, Симферополе, Луганске, Мелитополе и Мариуполе будут проведены деловые игры и мастер-классы по созданию интерактивных проектов.

Цель проекта — сохранить историческую память и культурно-историческое наследие Севастополя, Донбасса, Крыма, Херсонской и Запорожской областей с помощью современных интерактивных технологий.

Лучшие работы не только войдут в сценарий короткометражного фильма, но и получат заслуженную оценку жюри и награды в рамках итоговых фестивалей осенью 2024 года.



Подробности на сайте: црцкм.рф

Анна Левина