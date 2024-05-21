Госдума приняла закон о торговле спиртным на летних верандах

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, разрешающий продажу спиртного в сезонных залах, прилегающих к стационарным кафе и ресторанам. Новый закон вступит в силу с 1 июня 2024 года.

До сих пор в России официально запрещено продавать спиртное на летних верандах. На сегодняшний день по статье 14.16 должностных лиц могут оштрафовать на 20-40 тысяч рублей, а организацию — на 100-300 тысяч и лишить лицензии. Посетителям, распивающим алкоголь на террасе, тоже вправе назначить штраф до 1500 рублей.

Согласно новому закону, сезонные залы — это временные сооружения или конструкции, которые прилегают к стационарному объекту общепита. Получать новую лицензию не потребуется, как и предоставлять дополнительные разрешительные документы.

Таким образом, данным законопроектом, закрывается пробел в законодательстве. Сейчас в стационарных кафе и ресторанах разрешено продавать спиртное при наличии лицензии, а на принадлежащих им верандах — запрещено. Новый закон снизит административное давление на бизнес, и окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма в курортных городах.

Анна Левина