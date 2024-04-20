В Севастополе пройдет «Библионочь»

Ежегодная акция «Библионочь» в 2024 году пройдет в России уже в 13-й раз. В ней принимают участие библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране. Тема акции в этом году — «Читаем всей семьей».

Практически все библиотеки Севастополя примут участие в акции.

Так, Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51 подготовила программу «Ай да Пушкин!»

1. «Настроение – Пушкин!»:

— тест-игра «Продолжи Пушкина»

— поэтический нон–стоп «Я Вас любил…» (виртуальная прогулка по пушкинским местам)

— кондитерская «У Вольфа и Беранже»

— «Театр экскурсий» (интерактивное действо)

— викторины и мини-конкурсы

— выставка рисунков по произведениям Пушкина

2. Три девицы под окном» (сказочное лото)

3. «Тройка, семерка, туз» (настольные игры)

4. «Кот ученый» (мастер-классы)

5. «Беспечные досуги» (квест «Ай да Пушкин!», игра «Воображариум»)

6. «Литературные знатоки» (интерактивная лекция «Гуляя по страницам книг», брейн-ринг «Литературные знатоки», командная игра для киноманов «Игра в кино»)

7. «Пушкинские сезоны» (концерт «Я помню чудное мгновенье» с участием В. Накорнеевой, А. Качаловой)

8. «Там, на неведомых дорожках…» (выставка редких книг «Сокровища пушкинских творений», литературная викторина «Строкою Пушкина воспеты…», ретрокинозал диафильмов «Что за прелесть эти сказки!»)

9. Кофейня «Онегинская»

Сегодня в каждой библиотеке города пройдут семейные чтения, игры, квесты, музыкально-театрализованные представления, литературно-познавательные игры, мастер-классы. Обязательно сходите сегодня семьей, с детьми в вашу библиотеку. Здесь можно ознакомиться с программой мероприятий.