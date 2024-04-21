В Севастополе резко похолодает

Сегодня в Севастополе облачно с прояснениями. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.

Ночью и днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 15-20 м/с, утром и в первой половине дня юго-западный 20-25 м/с, во второй половины дня западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +13…+15°.

В понедельник, 22 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +16…+18°.

Во вторник, 23 апреля, также переменная облачность, но начнет теплеть. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +18…+20°.