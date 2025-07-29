Погода в Севастополе 29 июля

Погода
29-07-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью восточный 3-8 м/с,

днем южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 22…24°,

днем 33…35°.

Температура воды в море 27°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: Елена Голос