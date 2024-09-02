Продажа алкоголя запрещена сегодня в магазинах Севастополя

Сегодня, как и по всей России, розничная продажа алкогольных напитков, как и в предыдущие годы, будет ограничена в связи с празднованием Дня знаний. В 2024-м году 1-е сентября — это воскресенье, поэтому все посвященные празднику мероприятия проведут в понедельник, 2-го сентября.

В департаменте потребрынка рекомендовали предпринимателям проинформировать покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 2 сентября 2024 года.

На случай нарушения запрета на продажу алкоголя в Севастополе установлен штраф от 20 до 40 тыс. рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тыс. рублей на юридических лиц.

Напомним, в Севастополе запрет на продажу алкоголя вводится и в день последнего звонка, а также в день защиты детей и день молодежи.

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Ольга Сурикова