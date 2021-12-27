Погода в Севастополе на предновогодней неделе

Будет много дождя
В Севастополе сегодня, 27 декабря, облачно с прояснениями.
Ночью, днем небольшой дождь.
Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +9…+11°.
В субботу, 28 декабря, облачно с прояснениями.
Ночью, днем небольшой дождь. Ветер южный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.
В среду, 29 декабря, облачно с прояснениями.
Ночью небольшой дождь, днем дождь.
Ветер южный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.
В четверг, 30 декабря, ожидается сухая солнечная погода, температура днем поднимется до +11°.
В пятницу, 31 декабря, ожидается дождик и +8.