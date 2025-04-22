В Севастополе проиндексировали цены на нелегальное оружие и взрывчатку

На заседании правительства Севастополя 21 апреля было принято постановление, обновляющее механизм выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В документе обновили расценки на сданное оружие и взрывчатку, сообщил директор Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. Размеры выплат утверждены в приложении к постановлению. Например, за взрывчатые вещества, такие как тротил, установлена выплата в размере 200 рублей за 10 граммов, то есть за сдачу 200-граммовой тротиловой шашки гражданин получит около 4000 рублей, а если передать правоохранителям пулемёт, то можно заработать 14 000 рублей. Автомат будет стоить 7000, а гранатомет 9 000 рублей.

Для получения выплаты необходимо предоставить в Департамент общественной безопасности заявление, копию документа, удостоверяющего личность, квитанцию о сдаче предметов, банковские реквизиты и другие документы, включая согласие на обработку персональных данных. Решение о выплате принимает специальная комиссия в течение 10 рабочих дней.

Выплаты осуществляются в пределах бюджетных средств, предусмотренных государственной программой «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе».

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Дмитрий Островский

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