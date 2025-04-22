В Севастополе стартовал федеральный проект Сбера «Огонь Памяти»

Сегодня на Мемориале героической обороны 1941-1942 г.г. города-героя Севастополя Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев приняли участие в торжественной церемонии взятия частицы Вечного Огня и дали старт масштабному федеральному проекту Сбера, приуроченному к 80-летию Великой Победы.

Михаил Развожаев, Губернатор Севастополя:

«80-летие Победы – важнейшая дата для каждого из севастопольцев. Сегодня мы сделали ещё один шаг в увековечивании Подвига героев обороны Севастополя и всех участников Великой Отечественной Войны. Эту работу в городе-герое мы ведём комплексно и весь год. И чем больше будет таких акций и инициатив, тем лучше. Сегодняшнее мероприятие несёт важную идею объединения 9 частиц Вечных Огней из всех городов-героев нашей страны. Столь масштабные акции помогают безусловному сохранению исторической памяти всей многонациональной России. Ценим, что такой социальной ответственный бизнес, как Сбер, помогает сохранять память сквозь поколения и по всей стране».

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«В Севастополе сегодня мы первыми в России запустили серию торжественных церемоний передачи частицы Вечного Огня из 9 городов-героев в рамках проекта Сбера для сохранения памяти о Великой Победе – «Огонь Памяти». Сегодня к нам присоединились ещё два южных города-героя: Керчь и Новороссийск. Через несколько дней инкассаторы Сбера доставят севастопольскую частицу на подмосковный мемориал у деревни Щекутино. Там частицы огня объединятся в один «Огонь Памяти», чтобы отдать дать работниках финансовой сферы, которые участвовали в обороне столицы нашей Родины. Благодарю руководство городов-участников за поддержку этого важного для Севастополя, юга России и всей страны проекта!»

В ближайшие дни к акции передачи частиц Вечного Огня присоединятся ещё 6 городов-героев: Волгоград, Смоленск, Тула, Мурманск, Санкт-Петербург и Москва. Все частицы будут доставлены на мемориал в подмосковной деревне Щекутино на именных инкассаторских машинах Сбера ― в честь каждого города-героя. Здесь 24 апреля с участием ветеранов в честь 80-летия Великой Победы впервые будет зажжён «Огонь Памяти».