Кинотеатр «Победа» в Севастополе отремонтируют к 85-летию Победы

Реставрацию кинотеатра «Победа» в Севастополе, первого культурного объекта, открытого в городе после Великой Отечественной войны, планируют начать в 2028 году. Работы приурочат к 85-летию Победы, сообщили в правительстве города.

Изначально, согласно постановлению правительства о распределении средств по объектам государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, финансирование ремонта «Победы» было запланировано на 2026–2027 годы. Однако теперь сроки сдвинулись: работы должны пройти в период с 2028 по 2030 год.

Общая стоимость реставрации составит 450 миллионов рублей, из них 21 миллион заложен на проектно-изыскательские работы. Финансирование объекта будет осуществляться за счёт государственной программы, действующей с 2014 года (ранее — федеральная целевая программа).

В правительстве уточнили, что здание кинотеатра находится в рабочем состоянии, однако остро нуждается в ремонте кровли, фасада, подвальных помещений, замене инженерных сетей, кресел в зрительном зале, проекционного и звукового оборудования. Пока «Победа» будет закрыта, посетителей примут другие площадки сети «Севастополькино».

Кинотеатр «Победа» был построен в 1949 году на Большой Морской улице — одной из главных магистралей послевоенного Севастополя. Его строительство шло в сжатые сроки и сопровождалось трудностями, но благодаря усилиям нового прораба, применению современных на тот момент технологий и помощи горожан объект успели сдать ко Дню Октябрьской революции.

Государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя стала правопреемницей ФЦП, принятой в 2014 году. В её рамках построены Крымский мост, новые электростанции, аэропорт Симферополя, трасса «Таврида» и другие ключевые объекты. Объём её финансирования превышает 840 миллиардов рублей.

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Дмитрий Островский

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