В Севастополе прохожие поймали грабителя

37-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина похитил ее рюкзак с вещами.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого 31- летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж.

Вечером, возле многоквартирного дома к пострадавшей подошел пьяный мужчина, толкнул ее, вырвал из рук рюкзак, в котором находился мобильный телефон и 4,5 тысячи рублей, и попытался убежать. Но неравнодушные прохожие догнали злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.

По статье грабеж мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: imag.one