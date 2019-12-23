В СевГУ школьники и студенты будут конструировать и программировать роботов

Севастопольский госуниверситет выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на привлечение школьников и студентов к фундаментальным исследованиям по искусственному интеллекту в робототехнических системах.

Создана исследовательская группа из четверых школьников в возрасте от 15 до 18 лет и троих студентов кафедры «Информатика и управление в технических системах». По словам профессора кафедры Вадима Крамаря ребята будут выполнять все виды исследований: теоретические, программирование систем роботов, конструирование роботов. Они будут углубленно изучать математику и нейронные сети.

В течение двух лет участники проекта будут писать научные статьи, участвовать в мероприятиях образовательного центра «Сириус», фестивале «Таланты 21-го века» в Москве и других конкурсах и конференциях.

Сумма гранта РФФИ составляет 750 тыс. руб. Такую же сумму сроком на 2 года выделяет правительство Севастополя.

Управление информационной политики, маркетинга и PR СевГУ (и фото)