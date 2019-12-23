В Севастополе у ДДЮТ открыли Новогоднюю кампанию

22 декабря на площади у Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества состоялось театрализованное Открытие новогодней кампании.

В празднике приняли участие ученики школ № 6, 28, 37, активисты детского регионального штаба Российского движения школьников, кружковцы, родители, севастопольцы и гости города.

Участников праздника встречали артисты образцовой шоу-группы «Сюрприз», образцового фольклорного ансамбля «Калинка», творческих объединений «Художественное слово» и «Подготовка ведущих детских и молодежных программ». Для ребят устроили игры и танцы у новогодней елки, сюрпризы от Деда Мороза и

Также все севастопольцы посмотрели в этот день спектакль театра юного зрителя Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества «Дед Мороз и три богатыря».

Новогодняя кампания в Севастопольском Дворце продлится с 22 декабря по 7 января. В программе сказочные представления для школьников различных возрастов.

Завершится новогодняя кампания Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества 7 января в 15 большим праздничным театрализованным представлением образцового фольклорного ансамбля «Калинка» в Доме офицеров Черноморского флота «Рождественские посиделки».

По материалам Натальи Загородней (и фото)