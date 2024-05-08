В Севастополе заложили капсулу времени

В Севастополе проходят мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине Великой Победы и 80-летие освобождения города-героя Севастополя.

Отреставрированный памятник «Штык и Парус» один из главных символов нашего города, поэтому здесь решили сегодня заложить капсулу времени, которую вскроют севастопольцы 9 мая 2074 года.

Послание будущим поколениям записали ветераны, участники СВО, представители 810-й бригады морской пехоты, юнармейцы. Капсулу в нишу поместил ветеран ВОВ Михаил Латоха.

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«Один из иностранных журналистов сразу почти после войны писал, остается загадкой, как же так, что во время Великой Отечественной войны в 1941 году немцам, которых было превосходящее количество в силе, вооружения потребовалось целых 250 дней, чтобы взять Севастополь, хотя планы были, конечно, другие. А в 1944-м советской армии понадобилось всего 4 дня, чтобы освободить город-герой. Вот прошло 80 лет, а люди на Западе до сих пор не могут найти ответ на этот простой вопрос, который понятен любому русскому человеку, а уж любому севастопольцу тем более. Дело в том, что просто правда за нами», — рассказал губернатор.

Ольга Сурикова