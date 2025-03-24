В Севастополе проходят курсы цифровой грамотности

В офисе Севастопольского отделения ЛДПР продолжаются курсы цифровой грамотности.

На занятиях учеников учатся пользоваться смартфонами, различными приложениями и сервисами. Это помогает им быть более уверенными в цифровом мире, находить информацию, общаться с близкими и даже решать повседневные задачи.

Курс рассчитан в первую очередь для пожилых людей, которым самостоятельно сложно разобраться в новых технологиях.

Партийцы приглашают всех желающих присоединиться к авторскому курсу члена молодёжной организации Севастопольского отделения ЛДПР Артура Гержикова и улучшить свои знания.

Уроки проходят бесплатно в офисе ЛДПР на Большой Морской, 32. Скоро стартует четвертый образовательный поток.