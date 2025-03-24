Перепроектирование проекта Исторического бульвара на финальной стадии

Исторический бульвар обсуждался губернатором Севастополя с министром строительства

Губернатор Севастополя встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Энваровичем Файзуллиным.

На встрече обсуждался ход работ на объектах, которые строятся в этом году в рамках госпрограммы социально-экономического развития. Должно быть сдано 22 объекта.

«Обсудили и один из самых проблемных для Севастополя долгостроев — Исторический бульвар. Заказчик у этого федерального объекта — ППК «Единый заказчик в сфере строительства», но мы продолжаем плотную работу с федеральными органами власти для ускорения решения вопросов с финансированием, чтобы начать работы в этом году», — написал в своем ТГ губернатор Михаил Развожаев.

Он добавил, что перепроектирование проекта благоустройства бульвара на финальной стадии.

Напомним, Исторический бульвар был закрыт не реконструкцию в ноябре 2018 года. Тогда планировалось завершить работы до конца 2019 года.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова