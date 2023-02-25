В Севастополе проходит выставка «Жены героев»

В Севастополе продолжает свою работу выставка «Жены героев», приуроченная ко Дню защитника Отечества и годовщине начала спецоперации.

В экспозиции — 30 портретов женщин, облаченных в форму своих родных, которая символизирует защиту. Каждый снимок сопровождают мысли, которыми поделились героини в своих письмах к мужьям, сыновьям.

«Не бывает героя без надежного тыла, без женщины, что каждый день молится и ждёт возвращения бойца с победой. В Доме офицеров флота открылись сразу две фотовыставки, посвященные жёнам, матерям и вдовам наших героев. Этим хрупким, но стойким женщинам, которые объединяются, помогают друг другу и бойцам на передовой», — отметил губернатор города Михаил Развожаев.

Участницы проекта фотографировались в форме любимых сыновей и мужей, некоторые целыми семьями. Выставка получилась трогательной и невероятно душевной.

«Все будет хорошо» — он всегда говорил, что всегда все будет хорошо. «Я скоро вернусь» — это вот последние слова его были, мне адресованные 8 марта. У него папа в Афганистане был, дедушка Великую Отечественную войну прошел. И он всегда тоже говорил: «Я буду военным, у нас сын тоже будет военным». Дай Бог, что сын тоже пойдет по стопам своего отца и тоже будет военным. Я в этом его, соответственно, буду поддерживать, как поддерживала своего мужа 11 лет», — рассказала вдова участника СВО Мария.

Организаторами выставки стали три севастопольских фотографов Ольга Максименко, Евгения Ярмак, Раиса Алексеева. Девушки нашли друг друга в социальных сетях, а идею проекта переняли у Владивостока. Супруги бойцов, живущих там, ранее также участвовали в подобной фотосессии.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя