Несколько севастопольцев пытались организовать в городе проукраинское партизанское движение — Развожаев

В Севастополе есть небольшое количество несознательных граждан, которые ждут возврата Крыма и Севастополя под украинскую юрисдикцию, но ими плотно занимаются правоохранители.

Такую информацию в интервью ТАСС озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Периодически сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю обезвреживают группы, которые готовятся к подрывной деятельности. Об одной такой группе была информация в СМИ, к сожалению, это оказались местные жители, которые были завербованы через специальные украинские сайты и пытались партизанскую ячейку организовать», — отметил глава города.

По его словам, жертвой украинской пропаганды становятся молодые люди. Некоторые из них в начале СВО даже резали колеса машин с патриотической символикой. Однако деятельность подобных хулиганов была оперативно пресечена правоохранительными органами.

«Мы видим единичные какие-то надписи, которые появляются в парках, на лавочках, пишут что-то про ВСУ. С этим тоже работаем, и ситуация контролируемая. В основном, конечно, надписи подпитываются не моральным убеждением, а финансированием политтехнологических проектов, которые реализуются разными способами, а люди пытаются таким образом заработать легких денег. В чем они и признаются. Идейных мы пока не встретили», — продолжает губернатор.

Особую опасность, по мнению Развожаева, представляют люди, которые переехали сюда до 2014 года из западных областей Украины.

«Киев вел политику украинизации Севастополя, старался на средние и руководящие должности расставлять выходцев именно из этих регионов. Периодически это «выстреливает», но не могу сказать, что явление массовое, это абсолютное меньшинство севастопольцев», — уточнил он.

Напомним, в интервью ТАСС градоначальник также отметил, что всего 200 школьников забрали документы из школ города и переехали на материк после начала СВО.

Дарья Тимофеева

Фото: Официальный аккаунт Михаила Развожаева Вконтакте