На Степаняна не разминулись «КИА» со «Шкодой»

Сегодня в районе 7 утра на улице Степаняна произошло ДТП с участием с автомобилей «Шкода» и «КИА». В результате оба водителя и пассажир «Шкоды» получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По информации заместителя руководителя пресс-службы УМВД по Севастополю Марии Точилиной, водитель «Шкоды» на регулируемом перекрестке на улице Степаняна в районе дома 8 не предоставил преимущества водителю «КИА» в результате чего и произошло ДТП.

Признаки опьянения у участников ДТП не установлены. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.