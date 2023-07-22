В Севастополе проходит гонка по парусном спорту, посвященная памяти погибшего замкомандующего ЧФ

В Севастополе 21 июля прошла торжественная церемония открытия соревнований по парусному спорту на территории яхт-клуба «Казачья Бухта».

Как отметили в пресс-службе правительства города, гонка будет проходить в течение трех дней, в ней примут участие более 100 спортсменов.

В этом году регата посвящена памяти Андрея Палия, заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1-го ранга, героя спецоперации, который погиб в Мариуполе при выполнении боевых задач.

«Для Города-Героя Севастополя парусный спорт является базовым видом. Регата «Помним» в крейсерских яхтах – это соревнование, которое проводится с 2016 года. Катализатором послужило желание спортсменов-парусников отдать дань уважения великим людям, героям, прославившим Севастополь, благодаря которым наш город и называют легендарным», – цитирует пресс-служба начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко.

Также в этом году решено приурочить соревнования к 240-й годовщине создания Черноморского флота и посвятить их памяти доблестных адмиралов, стоявших у истоков и приведших его к боевой славе: Павла Степановича Нахимова, Михаила Петровича Лазарева, Федора Федоровича Ушакова.

Ольга Сурикова