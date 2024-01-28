В Севастополе прохладно, но без осадков

Сегодня в Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, мокрый снег), днем без существенных осадков, сообщает Крымский гидрометцентр.

Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +2…+4°. На дорогах местами гололедица.

В понедельник, 29 января, облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +2…+4°.

Во вторник, 30 января, переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, ночью10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +1…+3°.