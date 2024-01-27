Делегация Севастополя принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Делегация города принимает участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию снятия блокады, проходящих сегодня в Санкт-Петербурге. Среди участников — спикер заксобрания Владимир Немцев, вице-спикер Илья Журавлев и вице-губернатор Александр Кулагин.

«Для меня огромная честь сегодня представлять город-герой Севастополь на памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Это великий день для всей нашей страны и нашего народа. Сегодня мы вспоминаем жертв и героев блокады, чтим их подвиг, и еще раз убеждаемся, что силу и мужество нашего народа не могут сломить никакие, даже самые страшные испытания», — отметил Илья Журавлев.

Мероприятия открыл торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте.

В полдень открылась выставка «Блокада. Помнить вечно» на Дворцовой площади.

В 17:00 на стадионе «Газпром Арена» начнется грандиозный концерт-реквием.

В 18:00 перед Аничковым дворцом начнется традиционная торжественная городская акция «Свеча памяти».

В 19:20 на Соборной площади Петропавловской крепости начнется памятная акция «Блокадный свет».

В 21:00 у стен Петропавловской крепости состоится артиллерийский салют.