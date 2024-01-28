Аксенов назвал Зеленского мразью

Глава республики Крыма Сергей Аксенов в интервью «Вести Крым» назвал президента Украины Владимира Зеленского «мразью и придурком».

Отвечая на вопрос ведущего, как бы вы одним словом охарактеризовали Зеленского, он заявил: «Мразь просто, обыкновенная мразь!»

«Придурок обыкновенный! Если бы не его предательство украинского народа… Когда он пошёл на службу к американцам… Да, он предал граждан Украины, предал свой народ в первую очередь. Эти люди, которые загнали всех, всех русскоязычных в подвалы и так далее – уничтожают связи, контакты, традиции, историю нашу, православие, веру – как мы с ними будем договариваться?», — отметил Аксенов.

Ранее Аксенов назвал министра обороны Украины Рустема Умерова «клоуном».

По словам Аксенова он навел справки у одноклассников Умерова, который учился в Куйбышевском сельском поселении Бахчисарайского района.

«Спрашиваю, что за персонаж? Стал тут министром обороны, наверное, какой-то умный, инициативный, дерзкий… Нет говорят, клоун был, подзатыльников все давали, ничего из себя не представляющий персонаж…Абсолютная пустота. Просто для картинки поставили».

Дарья Тимофеева

Фото: https://glava.rk.gov.ru/