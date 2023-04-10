В Севастополе от столкновения на улице Колобова перевернулись две машины

Сегодня в 18:00 произошло страшное ДТП на улице Колобова. В результате столкновения перевернулись два автомобиля.

По информации ГАИ, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Форд», в результате чего оба автомобиля опрокинулись.

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Во время опрокидывания автомобиль «Фольксваген Туарег» оказался на встречной полосе и столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген Тигуан».

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель автомобиля «Фольксваген Туарег».

Признаков опьянения у водителей не установлено.

До сих пор движение по данной улице перекрыто, на дороге остаются поврежденные автомобили.

Ольга Сурикова