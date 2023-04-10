В Севастополе отпраздновали 100-летие ЦСКА соревнованиями по плаванью

В бассейне севастопольского филиала ЦСКА прошел турнир по плаванию, посвященный 100-летию организации.

В соревнованиях приняли участие 237 пловцов из севастопольской спортшколы ЦСКА), спортшколы олимпийского резерва № 1, курсанты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова и воспитанники филиала НВМУ (Севастопольского ПКУ), а также участники клуба водных видов спорта «Аллигатор».

Соревновались ребята от 2009 до 2014 годов рождения в разных стилях и дистанциях от 50 до 200 метров.

По итогам турнира воспитанники спортшколы ЦСКА завоевали 114 медалей (44 золотых, 43 серебряных и 27 бронзовых). У воспитанников СШОР № 1 — 70 медалей (23-21-26), участники клуба водных видов спорта «Аллигатор» завоевали 10 медалей (2-3-5), курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова — две серебряных и одну бронзовую медали, сообщает пресс-служба севастопольского филиала ЦСКА.

Напомним, севастопольские пловцы-ветераны из спортивного клуба «Таврида Мастерс» привезли две золотые и две серебряные медали с соревнований по плаванью на открытой воде «Геленджикская миля», которые проходили в Геленджикской бухте.

Дмитрий Островский