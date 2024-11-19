В Севастополе прогнозируют сильный ветер в течение трех дней. В Крыму дожди и заморозки

Синоптики сообщают, что 20, 21 и 22 ноября в регионе будет усиление ветра: его порывы в среду могут достигнуть 20 м/с, в четверг 25 м/с, в пятницу 22 м/с.

В Крыму 21 ноября, в течение суток 23 ноября и ночью 24 ноября будут дожди, местами очень сильные.

Вечером 23 ноября возможен мокрый снег.

Ожидается усиление ветра до 25-30 м/с.

24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14° и составит: ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2,0 метра.

На реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,3-0,8 метра, без достижения опасных отметок.

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Анна Левина