Террористом, устроившим взрыв 13 ноября, оказался 47-летний житель Ялты

Виталий Кульчицкий — террорист убивший нашего в военнослужащего. 47-летний предприниматель жил в Алупке, с 2020 держал небольшой бизнес с крафтовым мылом, парфюмерией и средствами для ухода. Раньше был разнорабочим. На странице Кульчицкого во «ВКонтакте» было указано, что он работал монтажником и наладчиком на базе отдыха «Мечта» в Гурзуфе. Сейчас его страница закрыта.

Виталий приехал в Крым из Львова. Его жена — 44-летняя уроженка Киева, проживала с ним в Ялте.

Напомним, что террорист признался в том, что изготовил самодельное взрывное устройство и установил его под днище автомобиля, а затем, по заданию украинских кураторов, привел в действие.

СБУ завербовала 47-летнего крымчанина прошлым летом. Организацией и планированием занимались полковник СБУ Юрий Мурилёв и зампред СБУ генерал-майор Александр Поклад. В гараже у задержанного нашли готовое СВУ с 1,2 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

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Анна Левина