Обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО

В СИЗО-1 по Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников, сообщило управление ФСИН по Ростовской области. Они удерживают начальника одного из управлений и инспектора. На видео они говорят о принадлежности к террористической организации. В ведомстве назвали обстановку контролируемой, ведутся переговоры по освобождению заложников.

Движение транспорта ограничено в центре Ростова-на-Дону на прилегающих к СИЗО улицах. На место съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.