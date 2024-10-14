В Севастополе продолжают устранять последствия непогоды

И снова всего один день непогоды добавил немало работы коммунальным службам. Сотрудники «Водоканала» до сих пор проводят очистку ливневых решеток.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются на улицах Переяславская, Л.Толстого, Гер.Севастополя, Адм.Октябрьского, Адм.Макарова и других.

Напомним, ранее мы писали, что ливень фактически смыл номера на автомобилях у многих водителей. В чатах то и дело появлялись сообщения о том, что пропал номер и просьба нашедшему его вернуть.

Более того, одну семейную пару даже пришлось эвакуировать из затопленного дома.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер