В Севастополе спасли пару из затопленного дома

Из-за сильного дождя затопило частный дом и прилегающую территорию в одном из садоводческих товариществ Севастополя. Уровень воды поднялся почти до 1,5 метров.

«Мужчина и женщина были обеспокоены тем, что не смогут покинуть дом из-за быстро прибывающей воды», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.

Спасатели эвакуировали пару. Пострадавшие разместились у родственников.

Кроме того, сотрудники МЧС помогли еще одному человеку, который оказался в лесу во время грозы и ливня, промок и заблудился.

Согласно данным МЧС, за одни сутки в Севастополе выпало более трети месячной нормы осадков.

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Анна Левина