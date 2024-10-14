Молодой парень в Феодосии убил таксиста за 1,5 тысячи рублей

19-летний парень во время поездки в такси повздорил с водителем, да так, что дело закончилось убийством. Это произошло в Феодосии.

По горячим следам преступника задержали сотрудники Следкома. Вот что удалось выяснить на данный момент.

Парень подрабатывает помощником повара. Он вызвал такси. На вызов приехал 52-летний водитель на «Лада Спутник».

В пути между водителем и пассажиром возник спор. Закончилось все тем, что парень вытащил нож и нанес смертельные удары мужчине. Затем он спрятал его тело в багажнике. Более того, парень после убийства похитил у водителя 1,5 тысячи рублей.

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Подозреваемый был задержан у друга, при нем обнаружили нож, которым было совершено преступление. Он признался в содеянном. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

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Кристина Ветер