Волонтеры рассказали «Севкору» об идее отправлять в зону СВО котов

Участники СВО поделились с волонтерами, что в блиндажах развелось немалое количество мышей. Условия и так непростые, а тут еще одни вредители развелись. Волонтеры тут же нашли выход, как решить эту проблему.

Первыми отправить «пушистый десант» в качестве эксперимента решили в Татарстане. Инициатива дошла и до Крыма с Севастополем. Наши волонтеры тоже присоединяются к этому благому делу и во время очередной передачи гуманитарной помощи котейки в переносках под присмотром «старших» отправятся на передовую.

«Мы считаем, что это хорошая идея — отправлять котиков в зону проведения СВО. Там пушистики могут не только выполнять свою главную задачу — ловить грызунов, которые портят продукты питания и технику, но также котики будут поднимать боевой дух нашим солдатам, дарить им тепло и любовь, которой им сейчас так не хватает.

Также это отличная возможность подарить бездомным животным возможность почувствовать заботу и тепло», — поделились с «Севкором» волонтеры из центра «Твори добро».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер