В Севастополе продолжают проверять учебные заведения на готовность к новому учебному году

В состав проверяющей комиссии входят представители исполнительных органов власти, депутаты, Росгвардия, МВД, родительской общественности.

Специалисты инспектируют школы, детские садики, колледжи, техникумы и организации дополнительного образования на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, оснащения кнопками экстренного вызова полиции, готовности частных охранных предприятий обеспечивать защиту учреждений и в целом подготовки учебных заведений к предстоящему учебному году.

На сегодня комиссии проверили 57 детских садов, 53 школы и 18 учреждений дополнительного образования. Проверки продлятся до конца недели.

Также продолжается оклейка окон. Всего предстоит оклеить окна 158 зданий, это 66 тысяч квадратных метров плёнки. До настоящего времени работа шла не слишком высокими темпами из-за сложностей в поставке материалов, сейчас все вопросы решены. Теперь необходимо усилить бригады специалистов и нарастить темп.

Напомним, для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка толщиной 200 микрон, класса защищенности 4К, которая может выдерживать серьезные механические нагрузки. Даже если на стекле появится трещина, осколки останутся на пленке и не разлетятся.

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Анна Левина