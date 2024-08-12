Работы по восстановлению подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского могут начаться в конце года

Сейчас проектную документацию рассматривает градостроительный совет Севастополя. После экспертизы и положительного заключения

будет дан старт работам. На данный момент на улице Адмирала Октябрьского проводят проектно-изыскательские работы.

Левая и правая стены являются аварийными, поэтому их решено ремонтировать одновременно.

Напомним, что подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского рухнула после сильных дождей 25 ноября 2023 года. Тогда на проезжую часть упали камни и земля, обрушился аварийный участок стены.

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Анна Левина