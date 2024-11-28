В России вырастут штрафы за нарушение ПДД

В Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Такие изменения могут поддержать до конца текущего года.

Речь о росте штрафа за езду без ремней безопасности — с 1000 до 1500 рублей. Штраф за управление авто в пьяном виде или передачу права на управление другому лицу поднимут с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. За превышение скорости хотят штрафовать от 750 руб. до 7,5 тыс. руб.

За несоблюдение дорожных знаков и разметки сумма штрафа вырастет с 500 руб. — 5 тыс. руб. до 750 руб. — 7,5 тыс. руб. За причинение легкого вреда здоровью — 3,7 тыс. — 7,5 тыс. руб. (вместо 2,5 тыс.-5 тыс.), за причинение среднего вреда здоровью — с 10-20 тыс. руб. до 15-30 тыс. руб.

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Анна Левина