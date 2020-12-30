Николай Перегуда покидает пост директора Севастопольского водоканала

Он занимал этот пост 10 лет

Директор севастопольского ГУП «Водоканал» Николай Перегуда покидает свою должность накануне Нового года. Слухи об этом ходили около недели в альтернативных СМИ.

Сегодня издание Forpost написало, что контракт Николая Перегуды подходит к концу и он не будет продлен. Эти информацию подтвердил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Руководит предприятием в статусе исполняющего обязанности директора будет главный инженер Алексей Степакин.

Свой десятилетний путь на посту директора Севводоканала Николай Перегуда тоже начал с приставки и.о. в марте 2011 года. Только через год он был официально назначен на должность.