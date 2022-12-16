Сегодня в Севастополе будут ловить пьяных водителей

В Севастополе в вечерние и ночные часы пройдет профилактическое мероприятие по выявлению злостных нарушителей ПДД.

Сегодня ночью в Севастополе будут выявлять злостных нарушителей ПДД. Операцию «Ночной город» сотрудники ГИБДД проведут на центральных магистралях города и автодорогах, ведущих в сельские поселения, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Особое внимание будет направлено на водителей, который приезжают в увеселительные заведения на своих авто, нарушают правила парковки, создают угрозу безопасности пьяной ездой.

Отмечается, что с начала года на дорогах города зарегистрировано 39 ДТП с участием водителей в пьяном состоянии, в которых 3 человека погибли и 51 получил ранения. Было выявлено более 1400 водителей «подшофе» управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ольга Сурикова