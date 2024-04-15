Аксенов запретил брать мигрантов на работу в ЖКХ, торговлю и транспорт

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о запрете для мигрантов работы в 35 сферах региона.

Указ, подписанный им, ограничивает возможности трудоустройства иностранных работников в административно-хозяйственной сфере, складской деятельности, розничной торговле, а также в обслуживании зданий и территорий. Кроме того, мигрантам будет запрещено заниматься издательской деятельностью и съемкой кинофильмов на территории полуострова.

Аксенов отметил, что уже выявлено более 500 мигрантов, совершавших нарушения закона, из которых около 100 работали в регионе нелегально. Детали о том, какую работу выполняли нарушители, не раскрываются.

Напомним, в конце марта этого года на стройке оперы на Хрустальном нашли 68 мигрантов нарушителей.